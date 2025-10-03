На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как снизились зарплаты на ГАЗе при переходе на четырехдневку

Mash: зарплаты на ГАЗе снизились на 20% с июля
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Зарплаты рабочих Горьковского автозавода (ГАЗ) с июля 2025 года снизились с 75-80 тыс. рублей до 60-65 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

«Зарплаты рабочих автозавода ГАЗ упали на 20% с июля. Из-за перехода на четырёхдневку в цехах не хватает слесарей-ремонтников, сантехников, электромонтёров, сварщиков и газовщиков», — отмечается в публикации.

На заводе также наблюдаются увольнения работников по собственному желанию из-за нежелания работать со старым оборудованием в плохо вентилируемых помещениях, утверждает Mash. При этом руководство пытается уговорить сотрудников остаться на работе.

До этого в Томске при демонтаже дорожного знака часть столба упала на лестницу, на которой стоял рабочий.

Ранее страховщики оценили рост стоимости кузовного ремонта в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами