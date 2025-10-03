Стало известно, как снизились зарплаты на ГАЗе при переходе на четырехдневку

Mash: зарплаты на ГАЗе снизились на 20% с июля

Зарплаты рабочих Горьковского автозавода (ГАЗ) с июля 2025 года снизились с 75-80 тыс. рублей до 60-65 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

«Зарплаты рабочих автозавода ГАЗ упали на 20% с июля. Из-за перехода на четырёхдневку в цехах не хватает слесарей-ремонтников, сантехников, электромонтёров, сварщиков и газовщиков», — отмечается в публикации.

На заводе также наблюдаются увольнения работников по собственному желанию из-за нежелания работать со старым оборудованием в плохо вентилируемых помещениях, утверждает Mash. При этом руководство пытается уговорить сотрудников остаться на работе.

До этого в Томске при демонтаже дорожного знака часть столба упала на лестницу, на которой стоял рабочий.

Ранее страховщики оценили рост стоимости кузовного ремонта в России.