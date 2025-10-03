Рабочий обрушил дорожный знак на лестницу, на которой стоял, и попал на видео

В Томске рабочий сбил себя с лестницы дорожным знаком и попал на видео

В Томске рабочий, снимавший часть столба с дорожным знаком, обрушил конструкцию на приставную лестницу, на которой он находился. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

На кадрах видно, что рабочий отвинчивает верхнюю часть придорожного столба, на которой укреплен знак «Пешеходный переход». К конструкции привязана веревка, за которую тянет другой рабочий. После того, как часть столба была отвинчена, она ударила по лестнице. Находившийся на ней человек упал на землю. Рядом с местом происшествия в этот момент находились пешеходы.

Прохожие в результате происшествия не пострадали, уточняет «Подъем» со ссылкой на заммэра Томска о благоустройству Дениса Хафизова.

«Работы выполняли сотрудники подрядной организации. Пострадавших пешеходов нет. Конечно, сотрудники профильного департамента проведут профилактическую беседу о соблюдении техники безопасности при выполнении работ», — приводит издание слова чиновника.

