В России призывают к отзывной кампании Lada Vesta

НАС хочет добиться проведения отзывной кампании Lada Vesta из-за блокировки руля
true
true
true
close
АВТОВАЗ

Национальный автомобильный союз (НАС) хочет добиться проведения полноценной отзывной кампании Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. Об этом пишет газета «Известия».

Причина — ДТП во Владимирской области, которое, предположительно, произошло из-за руля авто, который заблокировался во время движения.

Как отметил автоблогер и юрист Александр Шумский, это стало первым зафиксированным случаем серьезного дорожно-транспортного происшествия после признанной технической особенности у производителя.

В августе «АвтоВАЗ» сообщил о начале бесплатной сервисной кампании по ремонту рулевого управления модели у Vesta, направленной на избежание незапланированной блокировки руля.

По мнению экспертов, возможные причины неполадки могут быть следствием программной ошибки, которая проявляется при падении напряжения в бортовой сети.

В сентябре Mash сообщал, что «АвтоВАЗ» перестал выпускать Lada Aura из-за низкого спроса.

Ранее автоюрист заявил, что реформы в ОСАГО нарушают права российских граждан.

