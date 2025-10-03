В России призывают к отзывной кампании Lada Vesta

Национальный автомобильный союз (НАС) хочет добиться проведения полноценной отзывной кампании Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. Об этом пишет газета «Известия».

Причина — ДТП во Владимирской области, которое, предположительно, произошло из-за руля авто, который заблокировался во время движения.

Как отметил автоблогер и юрист Александр Шумский, это стало первым зафиксированным случаем серьезного дорожно-транспортного происшествия после признанной технической особенности у производителя.

В августе «АвтоВАЗ» сообщил о начале бесплатной сервисной кампании по ремонту рулевого управления модели у Vesta, направленной на избежание незапланированной блокировки руля.

По мнению экспертов, возможные причины неполадки могут быть следствием программной ошибки, которая проявляется при падении напряжения в бортовой сети.

