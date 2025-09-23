Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada

Компания «АвтоВАЗ» предположительно свернула выпуск автомобилей Lada Aura. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сообщается, что производство могло быть остановлено еще в июле из-за крайне низкого спроса: за первые восемь месяцев 2025 года, по предварительным данным, было продано всего 792 машины.

Согласно информации канала, почти половина покупателей — 47% — составили юридические лица, преимущественно корпоративные клиенты. Даже в регионах-лидерах продаж, таких как Самарская область, Москва и Санкт-Петербург, у дилеров остаются непроданные автомобили. По планам «АвтоВАЗа», в 2024 году должно было быть выпущено три тысячи Lada Aura, а в 2025-м — ещё восемь тысяч, однако дилеры оценивают фактическое производство не выше пяти–шести тысяч машин.

Lada Aura предлагалась в двух версиях: premier — от 2,6 млн рублей, и status — от 2,8 млн рублей, отличавшихся кожаным салоном, увеличенным радиусом колес и полноценным запасным колесом вместо «докатки».

Однако в самой компании сообщили Mash, что проблем с производством Aura нет и автомобили выпускаются в объемах, соответствующих потребностям рынка.

