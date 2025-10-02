Нетрезвый украинец вцепился зубами в машину полиции в Польше

В Польше украинец откусил часть уплотнителя полицейского автомобиля, сообщает wiadomosci.wp.pl. Инцидент произошел в городе Сохачев.

«Полицейские машины служат в различных условиях и многое «повидали». Однако это то, с чем они столкнулись впервые. Гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения повредил полицейский автомобиль, откусив часть уплотнителя двери и поцарапав кузов», — говорится в сообщении полиции.

Известно, что задержанный угрожал двум местным жителям. Злоумышленнику 28 лет, ему грозит депортация.

До этого в городе Пхукет (Таиланд) россиянин за рулем не справился с автомобилем и протаранил мотоцикл, на котором ехала пожилая женщина и ее восьмилетний внук. В результате ДТП женщина лишилась ноги, а мальчик оказался в реанимации, сообщает Thaiger.

Журналисты установили, что ДТП произошло вечером 25 сентября возле храма Теп Сунтхорн. Россиянин передвигался на седане на большой скорости. В результате аварии мальчик по имени Паннапхат оказался в тяжелом состоянии в больнице. Его бабушка, которая управляла мотоциклом, лишилась ноги.

Ранее россиянину запретили въезд в Таиланд за экстремальный интим.