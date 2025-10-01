Названа стоимость ремонта Mercedes-AMG GT дочери бандита Сергея Цапка

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Госавтоинспекция Ростовской области

Ремонт попавшего в ДТП автомобиля Mercedes-AMG GT обойдется в 4 млн рублей. Об этом сообщил aif.ru автомобильный эксперт Дмитрий Славнов.

«Одна фара такой модели стоит от 400 тысяч рублей. Думаю, ремонт обойдется от 4 миллионов, если не от 6–8. Перед автомобиля полностью смят, салон тоже сильно пострадал», — сообщил Славнов.

Отмечается, что в соцсетях Анастасия продолжает демонстрировать роскошный образ жизни: дорогие автомобили, вечеринки, пластические операции и даже экзотических животных в личном зоопарке.

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

