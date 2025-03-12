Названы шесть самых разорительных ДТП для россиян

Дорожно-транспортные происшествия с трамваями — одни из самых разорительных дорожных происшествий для россиян даже в случае, если пассажирский транспорт не был поврежден. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты отрасли.

По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, трамваи имеют документы, в которых указывается среднее количество перевезенных пассажиров. В зависимости от их числа будет рассчитываться упущенная выгода, которую мог бы получить транспорт, если бы он не задержался из-за аварии. Сумму через суд заставят выплатить виновника ДТП.

«Нормальных методик расчета упущенной выгоды не существует. И никто не знает, сколько трамвай мог бы перевезти людей, если бы он не стоял на путях — могут ведь быть ситуации, когда среди пассажиров одна половина являлась льготниками, а другая — «зайцами», — пояснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что в подобной практике есть усредненные цифры, в том числе и у Московского метрополитена.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин добавил, что разорить водителей по аналогии могут и ДТП с автобусами.

Серьезные риски представляют и аварии и с грузоперевозчиками, которые теряют контракты в результате задержки из-за ДТП. Также иски об упущенной выгоде в суд могут подавать и таксисты, однако такие случаи — редкость.

Другая угроза для автомобилистов — аварии с ретроавтомобилями. Шапарин предупредил, что ДТП с такими машинами могут привести к банкротству из-за дорогих деталей. Также затратными выходят аварии с люксовыми марками типа Rolls-Royce.

За 2024 год москвичам пришлось суммарно отдать больше 16 млн рублей Московскому метрополитену за простой трамваев в результате ДТП. Что делать в случае аварии с общественным транспортом — читайте в нашем материале.

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