Дочь бандита Цапка разнесла дом на Mercedes GT63 за 20 млн рублей

Baza: дочь бандита Цапка под веществами снесла дом на Mercedes за 20 млн рублей
true
true
true
close
Telegram-канал 112

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка — Анастасия Цапок — находилась за рулем Mercedes GT63 за 20 млн рублей в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«25-летняя Анастасия Цапок на мерсе GT63 (cтоимостью примерно 20 млн) заехала прямо в комнату дома в селе Николаевка, пробив стену. В салоне также находился молодой человек — по предварительным данным, им мог быть сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование», — говорится в публикации.

Анастасия Цапок — дочь бандита Сергея Цапка, приговоренного к пожизненному заключению.

До этого сообщалось, что дочь бандита Цапка и сын прокурора были «под веществами» в момент аварии в Ростовской области. В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку в доме никого не было: хозяева ушли в гости. Mercedes повредил две комнаты.

На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе.

Ранее «Жигули» с приморцем разорвало на куски в момент ДТП.

