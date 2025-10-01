Мощный взрыв Toyota Camry рядом с краснодарцами попал на видео

В Краснодаре взорвался белый автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Первый взрыв прогремел в легковушке во время движения, а второй уже во время пожара на дороге», — рассказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, как взрывается белый автомобиль, в этот момент люди разбегаются.

По данным канала, инцидент произошел на Ростовском шоссе. Предварительно, взорвался газовый баллон в автомобиле.

