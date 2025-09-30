В Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером

В Алтайском крае на видео попало, как байкер на скорости влетел в авто

В Барнауле байкер влетел в проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«25 сентября в Бийске произошло лобовое столкновение питбайка с легковым автомобилем. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в капот автомобиля, от удара водитель падает на проезжую часть. На помощь к пострадавшему подбегает барнаулец, который в момент ДТП находился за рулем машины.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иномарка сбила пенсионерку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пенсионерка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Татарстане Lada Niva с людьми попала в жесткую аварию.