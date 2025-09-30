На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером

В Алтайском крае на видео попало, как байкер на скорости влетел в авто
true
true
true
close
Сотрудник

В Барнауле байкер влетел в проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«25 сентября в Бийске произошло лобовое столкновение питбайка с легковым автомобилем. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в капот автомобиля, от удара водитель падает на проезжую часть. На помощь к пострадавшему подбегает барнаулец, который в момент ДТП находился за рулем машины.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иномарка сбила пенсионерку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пенсионерка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Татарстане Lada Niva с людьми попала в жесткую аварию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами