В Подмосковье на видео сняли, как пенсионерка отлетела после жесткого удара иномарки

В Подмосковье на видео попало, как пенсионерка перелетела через Mitsubishi

В Подмосковье иномарка сбила пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пенсионерка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел утром 30 сентября на 47 км Старосимферопольского шоссе в Подольске. Водитель Mitsubishi ехал на зеленый, когда перед ним появилась 69-летняя женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

