В Гонконге автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП, есть пострадавшие

В Гонконге автобус с людьми разбился в ДТП, ему оторвало крышу
Eugene Lee

В Гонконге 14 человек пострадали в ДТП с автобусом, которому оторвало крышу. Об этом сообщает MyNews.

«Четырнадцать человек получили ранения в Гонконге после того, как во вторник туристический автобус попал в ДТП на пешеходном мосту и у него оторвало переднюю часть крыши недалеко от контрольно-пропускного пункта Хынъюньвай», — говорится в сообщении.

По данным полиции, транспорт, перевозивший пассажиров, врезался в нижнюю часть пешеходного моста: участок дороги, по которому ехал автобус, предназначен только для автомобилей.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, отсутствует лобовое стекло, а крыша полностью разбита.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иномарка сбила пенсионерку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара пенсионерка подлетает в воздух.

Ранее в Татарстане Lada Niva с людьми попала в жесткую аварию.

