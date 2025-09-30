Дочь бандита Цапка оставила пенсионеров без света и газа из-за ДТП

Baza: дочь бандита Цапка оставила пенсионеров без света и газа, протаранив их дом

Под Таганрогом пенсионеры, в дом которых врезалась дочь бандита Сергея Цапка, остались без стены в здании, света и газа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мерседес Цапок повредил газопровод и провода. Ночью температура в регионе опускается ниже нуля. Трубы помяты, и пенсионеры боятся пользоваться газом из-за риска утечки. С момента происшествия на месте ничего не починили — в доме гигантская дыра», — говорится в публикации.

Сын прокурора после ДТП заявил, что «тут делов» на 350 тыс. рублей и что он их привезет на следующий день. Однако молодой человек так и не вернулся.

«Пенсионеры возмущены, что всем интересна только Анастасия, а не их бедственное положение», — отмечает Baza.

До этого сообщалось, что 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (стоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену. Были разрушены две комнаты.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жена криминального авторитета Цапка пыталась замять ДТП с пьяной дочерью.