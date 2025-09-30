На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь бандита Цапка оставила пенсионеров без света и газа из-за ДТП

Baza: дочь бандита Цапка оставила пенсионеров без света и газа, протаранив их дом
true
true
true
close
anastasiyatsapok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Под Таганрогом пенсионеры, в дом которых врезалась дочь бандита Сергея Цапка, остались без стены в здании, света и газа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мерседес Цапок повредил газопровод и провода. Ночью температура в регионе опускается ниже нуля. Трубы помяты, и пенсионеры боятся пользоваться газом из-за риска утечки. С момента происшествия на месте ничего не починили — в доме гигантская дыра», — говорится в публикации.

Сын прокурора после ДТП заявил, что «тут делов» на 350 тыс. рублей и что он их привезет на следующий день. Однако молодой человек так и не вернулся.

«Пенсионеры возмущены, что всем интересна только Анастасия, а не их бедственное положение», — отмечает Baza.

До этого сообщалось, что 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (стоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену. Были разрушены две комнаты.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жена криминального авторитета Цапка пыталась замять ДТП с пьяной дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами