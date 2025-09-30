На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена криминального авторитета Цапка пыталась замять ДТП с пьяной дочерью

Shot: жена Цапка приезжала на место пьяного ДТП дочери и пыталась все замять
true
true
true
close
VK

Жена криминального авторитета Сергея Цапка приезжала на место пьяного ДТП дочери и пыталась замять инцидент, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«В день аварии к владельцу дома Николаю приехала ее мама, Анжела-Мария. Женщина, по словам Николая, всё осмотрела и заявила, что всё оплатит, восстановит и всё будет хорошо», — сообщает канал.

Николай вызвал оценщика и адвоката на следующий день, оценили примерный ущерб. Тогда же подъехала Анжела-Мария с подругой, но на этот раз уже сказала, что «будет думать», что делать, и пропала. Женщина до сих пор не вышла на связь.

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену. Были разрушены две комнаты.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее появились фото Mercedes AMG GT дочери бандита-убийцы Цапка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами