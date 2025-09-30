Жена криминального авторитета Цапка пыталась замять ДТП с пьяной дочерью

Shot: жена Цапка приезжала на место пьяного ДТП дочери и пыталась все замять

Жена криминального авторитета Сергея Цапка приезжала на место пьяного ДТП дочери и пыталась замять инцидент, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«В день аварии к владельцу дома Николаю приехала ее мама, Анжела-Мария. Женщина, по словам Николая, всё осмотрела и заявила, что всё оплатит, восстановит и всё будет хорошо», — сообщает канал.

Николай вызвал оценщика и адвоката на следующий день, оценили примерный ущерб. Тогда же подъехала Анжела-Мария с подругой, но на этот раз уже сказала, что «будет думать», что делать, и пропала. Женщина до сих пор не вышла на связь.

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену. Были разрушены две комнаты.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

