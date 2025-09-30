«Малышка, классно ехала»: стало известно, что сделал пассажир с дочерью бандита после ДТП

В Ростовской области пассажир иномарки поцеловал дочь бандита Сергея Цапка после того, как девушка протаранила дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Малышка, ты так классно ехала» — первое, что сказал парень с пассажирского кресла Анастасии Цапок. После этого он подошел к ней и поцеловал», — рассказали очевидцы.

По словам местных жителей, к месту ДТП оперативно прибыл эвакуатор, затем – работники ГИБДД. На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте аварии собралась толпа людей. Кроме того, автор отмечает, что впервые видит, чтобы машина въезжала в дом.

Инцидент произошел 28 сентября. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении. Ее задние колеса остались на земле. При этом у автомобиля была включена аварийная сигнализация.

