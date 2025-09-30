На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Живет лучшую жизнь»: раскрыты подробности жизни дочери бандита, влетевшей на авто в дом

Shot: дочь бандита Цапка, протаранившая на авто дом, часто нарушала ПДД
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь бандита Сергея Цапка Анастасия, которая протаранила на авто дом с пенсионером в Ростовской области, ранее нарушала ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Анастасия живет свою лучшую <...> жизнь: на 18 лет она получила в подарок Mercedes-Benz, много путешествует, отдыхает на лучших заграничных курортах — предпочитает Дубай, Канарские острова. За границей останавливается только в лакшери-отелях. Несколько лет назад девушка стала хозяйкой львенка, стоимость зверя примерно 80 тысяч рублей. Несмотря на богатое наследство, которое оставил дочери Сергей Цапок, этой весной Настя брала микрозаймы», — говорится в сообщении.

По информации канала, 25-летняя Анастасия любит быстро ездить на подаренной иномарке, водительница часто нарушает ПДД: в 2022 году у нее было 169 штрафов более чем на 200 тыс. рублей. Среди нарушений — превышение звука автомобиля. В 2021 году Анастасия сменила фамилию отца Цапок на девичью фамилию матери — Оделин Феррер.

Также сообщается, что в момент ДТП иномарка ехала на скорости 136 км/ч при допустимой 60 км/ч.

Ранее дочь бандита Цапка разнесла дом на Mercedes GT63 за 20 млн рублей.

