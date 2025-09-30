Стало известно, как накажут дочь бандита Цапка

Анастасия Цапок находилась за рулем автомобиля Mercedes AMG GT в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На Анастасию Цапок оформили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (нетрезвое вождение) — ей грозит лишение прав на срок до двух лет», — сообщает канал.

До этого 25-летняя Анастасия Цапок на Mercedes-AMG GT (cтоимостью примерно 20 млн рублей) заехала прямо в дом в селе Николаевка Ростовской области, пробив стену.

В салоне также находился молодой человек, по предварительным данным, он сын прокурора. Обоих отправили на медосвидетельствование.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее появились фото Mercedes AMG GT дочери бандита-убийцы Цапка.