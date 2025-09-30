На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: «Жигули» с приморцем «разорвало на куски» в момент ДТП

В Приморье на видео сняли разорванное на части авто после ДТП
В Приморском крае «Жигули» столкнулись в Toyota Mark X. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасск-Дальний».

«Страшное ДТП в Спасском районе <...> Жигули разорвало на куски. 30 сентября 2025 года на 528-м километре автодороги Хабаровск-Владивосток водитель автомобиля Toyota Mark X, двигаясь в направлении Спасска-Дальнего, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-21043», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что «Жигули» получили серьезные повреждения. На место автомобильной аварии прибыли спасатели, которые деблокировали людей из искореженного транспорта. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

По информации канала, в результате ДТП пассажиры отечественного автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего водителя и 19-летнего пассажира иномарки.

Ранее в Сибири на видео попали последние секунды жизни водителя Mercedes.

