В Сибири на видео попали последние секунды жизни водителя Mercedes

Mash: Mercedes с сибиряками на большой скорости влетел в столб и попал на видео
Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске Mercedes с людьми на большой скорости врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«49-летний мужчина не справился с управлением и влетел в фонарь на Ленина», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего боком врезается в столб. Далее на видео заметно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, выбиты стекла. Кроме того, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, водитель Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью, трое его пассажиров пострадали: прибывшие медики госпитализировали двоих женщин и мужчину.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге синяя иномарка перевернулась в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, что синий автомобиль приземлился на бок в момент аварии.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.

