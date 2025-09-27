На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не уберег даже лабубу»: иномарки с петербуржцами попали в жесткое ДТП

В Санкт-Петербурге синяя иномарка перевернулась в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Белый кроссовер опрокинул синий Ford на проспекте Славы — авария произошла около двух часов назад рядом с переходом-«креветкой». От аварии не уберег даже талисман в виде Лабубу на лобовом стекле», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что синий автомобиль приземлился на бок в момент аварии. На записи также заметно, что машины получили повреждения: у иномарок смяты кузова и разбиты капоты.

По информации канала, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области недалеко от города Выкса автомобиль с людьми упал с моста. Пассажиры электропоезда запечатлели инцидент. На кадрах видно, что поврежденный автомобиль лежит под мостом. На месте ДТП работают спасатели, кроме того, собралось много людей, которые стоят на мосту.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.

