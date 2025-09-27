«Не уберег даже лабубу»: иномарки с петербуржцами попали в жесткое ДТП

В Петербурге на видео сняли разбитые иномарки после жесткого ДТП

В Санкт-Петербурге синяя иномарка перевернулась в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Белый кроссовер опрокинул синий Ford на проспекте Славы — авария произошла около двух часов назад рядом с переходом-«креветкой». От аварии не уберег даже талисман в виде Лабубу на лобовом стекле», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что синий автомобиль приземлился на бок в момент аварии. На записи также заметно, что машины получили повреждения: у иномарок смяты кузова и разбиты капоты.

По информации канала, в результате ДТП никто не пострадал.

