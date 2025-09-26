Видео: во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП

В Приморье на видео попало, как ребенок перевернулся в момент ДТП

Во Владивостоке ребенок отлетел на проезжую часть в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В районе улицы Батумская во Владивостоке автомобиль сбил девочку, выбежавшую на проезжую часть прямо перед машиной», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины запечатлел инцидент. На кадрах видно, как школьница выбегает на проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте, в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара ребенок переворачивается и падает на дорогу.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего подростка.

