На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказала, как в России оформляют четырехдневную рабочую неделю

Юрист Яковлева: четырехдневку в России могут оформить как неполное рабочее время
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

В России четырехдневную рабочую неделю могут оформить как неполное или сокращенное рабочее время. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, от способа оформления изменений будет зависеть оплата труда. Так, при введении неполного рабочего времени зарплата будет начисляться пропорционально отработанным часам, при сокращенном времени — в полном размере, даже если фактически сотрудники трудились меньше 40 часов.

Юрист добавила, что выбор модели сокращенного времени может стать поводом для роста издержек бизнеса, потому что для выполнения прежнего объема работы могут потребоваться дополнительные специалисты.

«Любое сокращение рабочей недели с сохранением полной зарплаты не происходит «просто так» — дополнительные расходы неизбежно перекладываются на потребителей», — заключила Яковлева.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков до этого говорил, что Россия сегодня пока не готова к масштабному переходу на четырехдневную рабочую неделю – такое нововведение принесет больше вреда, чем пользы. Такие вопросы можно обсуждать только при высокой и быстро растущей производительности труда, объяснил он.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель цемента в РФ перейдет на четырехдневную рабочую неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами