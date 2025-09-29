На видео попали последние секунды жизни питбайкера перед ДТП с автобусом

В Нижегородской области питбайкер разбился об автобус и попал на видео

В Нижегородской области питбайкер разбился о поворачивающий автобус. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия».

«68-летний водитель автобуса повернул налево и не пропустил встречный мотоцикл, за рулем которого находился 15-летний Артем», — отмечается в публикации.

Пострадавший мотоциклист был госпитализирован, но спасти его не удалось. Известно, что он увлекался мотоциклами с 11 лет. На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед питбайкером по дороге двигался грузовик. После того, как он проехал, водитель автобуса начал поворачивать налево. В результате подросток на мотоцикле попал под колеса автобуса. Затем автобус остановился.

До этого в Краснодарском крае несовершеннолетний водитель питбайка пострадал в ДТП. Ему не предоставила преимущество 33-летняя женщина на Opel Corsa.

Ранее в Москве зацепер прокатился на крыше автобуса и попал на видео.