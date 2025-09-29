На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попали последние секунды жизни питбайкера перед ДТП с автобусом

В Нижегородской области питбайкер разбился об автобус и попал на видео
true
true
true

В Нижегородской области питбайкер разбился о поворачивающий автобус. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия».

«68-летний водитель автобуса повернул налево и не пропустил встречный мотоцикл, за рулем которого находился 15-летний Артем», — отмечается в публикации.

Пострадавший мотоциклист был госпитализирован, но спасти его не удалось. Известно, что он увлекался мотоциклами с 11 лет. На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед питбайкером по дороге двигался грузовик. После того, как он проехал, водитель автобуса начал поворачивать налево. В результате подросток на мотоцикле попал под колеса автобуса. Затем автобус остановился.

До этого в Краснодарском крае несовершеннолетний водитель питбайка пострадал в ДТП. Ему не предоставила преимущество 33-летняя женщина на Opel Corsa.

Ранее в Москве зацепер прокатился на крыше автобуса и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами