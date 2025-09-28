«Полуфабрикат для морга»: в Москве зацепер прокатился на автобусе и попал на видео

В Москве зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».
«Зацепер решил прокатиться с ветерком и риском», — говорится в публикации.
Авторы видео же заявили, что «полуфабрикаты для морга вышли на новый уровень». Также они заметили, что зацепер был одет в форму охраны.
«Охранника забыли с автобуса спустить», — пошутил водитель
До этого сообщалось, что врачи Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде (ПИМУ) борются за жизнь 15-летнего юноши, который получил жуткие ожоги, занимаясь зацепингом.
Подростка санитарной авиацией доставили в Ожоговый центр ПИМУ из Воронежа. Молодой человек получил не только ожоги, но и тяжелые травмы от падения с высоты в несколько метров.
