«Полуфабрикат для морга»: в Москве зацепер прокатился на автобусе и попал на видео

В Москве зацепер в форме охраны прокатился на крыше автобуса и попал на видео
true
true
true

В Москве зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Зацепер решил прокатиться с ветерком и риском», — говорится в публикации.

Авторы видео же заявили, что «полуфабрикаты для морга вышли на новый уровень». Также они заметили, что зацепер был одет в форму охраны.

«Охранника забыли с автобуса спустить», — пошутил водитель

До этого сообщалось, что врачи Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде (ПИМУ) борются за жизнь 15-летнего юноши, который получил жуткие ожоги, занимаясь зацепингом.

Подростка санитарной авиацией доставили в Ожоговый центр ПИМУ из Воронежа. Молодой человек получил не только ожоги, но и тяжелые травмы от падения с высоты в несколько метров.

Ранее тюменцы напали на отца с ребенком и попали на видео.

