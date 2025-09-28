Жесткий кульбит юного питбайкера в ДТП попал на видео

Питбайкер сделал сальто в жестком ДТП в Краснодарском крае и попал на видео

В Краснодарском крае 16-летний водитель питбайка пострадал в ДТП. Об этом сообщает местное ГУ МВД России в своем Telegram-канале.

«Вечером 27 сентября в ст. Калининской 33-летняя автоледи за рулем Opel Corsa не предоставила преимущество в движении питбайку. 16-летний водитель мототранпорта с различными травмами госпитализирован. Проводится проверка», — говорится в публикации.

До этого в ближней Новой Москве водители получили серьезные травмы в момент лобового столкновения иномарок. ДТП произошло на шоссе Ракитки, где лоб в лоб столкнулись Toyota и такси Kia. В результате у одного из водителей врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребер и таза, а у второго — открытый перелом правого колена, рваную рану левого колена и закрытую черепно-мозговую травму.

