Автоэксперт рассказал, что вызывает повышенный расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе автомобиля может возникать из-за особенностей конструкции или поломки. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Он пояснил, что некоторые моторы проектируют так, чтобы потреблять больше масла. Насторожиться стоит в случае, если расход резко увеличился по сравнению с нормой, указанной производителем. Речь может идти об износе шатунно-поршневой группы, когда маслосъемные колпачки и поршневые кольца теряют герметичность, уточнил эксперт.

О проблемах могут говорить и внешние признаки. Так, например, сизый дым из выхлопной трубы и характерный запах сигнализируют о том, что смазка попадает в цилиндры. Кроме того, пятна на стоянке или масляные потеки под капотом говорят об утечках через прокладки и навесные агрегаты. Васильев призвал внимательно следить и за турбированными двигателями.

«Турбины охлаждаются маслом, и при износе горячей части смазка уходит во впускной тракт. В результате масло расходуется быстрее, чем должно», — пояснил автоэксперт.

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова до этого рассказала «Газете.Ru», что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может стать причиной серьезных неисправностей.

Ранее российские ученые создали моторные масла на растительной основе.