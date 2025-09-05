На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о семи проблемах с автомобилем из-за перелива моторного масла

Вилгуд перечислил 7 проблем с двигателем авто из-за перелива масла
Алексей Майшев/РИА Новости

Повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может стать причиной серьезных неисправностей. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«Если уровень лишь немного превышает верхнюю отметку на щупе, переживать не стоит: заметных последствий не будет. Но избыточное количество масла повышает давление в системе смазки. Из-за этого возрастает его расход, могут закоксовываться маслосъёмные кольца, появляются течи через сальники и уплотнения», — сообщила эксперт.

По словам Турсуновой, страдают элементы, рассчитанные на нормальный режим работы: свечи зажигания могут покрываться нагаром, каталитический нейтрализатор выходит из строя из-за попадания масла в систему выхлопа, а турбокомпрессор рискует заклинить. Итогом может стать дорогостоящий ремонт, который во много раз превысит экономию на самостоятельной замене масла.

Важно помнить, что водитель может заметить проблему и по косвенным признакам: появлению сизого дыма из выхлопной трубы, нестабильной работе двигателя, запаху гари. Если такая ситуация возникла, нужно как можно скорее снизить уровень масла до нормы. Сделать это можно двумя способами: аккуратно стравить часть объёма через отверстие для щупа или слить излишек через масляный фильтр, отметила специалист.

Ранее автоэксперт посоветовал не заливать в китайские авто бензин АИ-92.

