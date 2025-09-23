Российские ученые создали моторные масла на растительной основе

Ученые Пермского Политеха разработали моторные масла на основе эфиров жирных кислот, получаемых из растительного сырья. Их исследование показало: такие соединения способны разлагаться естественными микроорганизмами всего за 23 дня. Это в 5–10 раз быстрее традиционных моторных масел. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ежегодно в мире продаются миллиарды литров моторных масел, и до 40% отработанных смазочных материалов, по оценкам экологов, не утилизируются правильно. Это значит, что они выливаются на землю в гаражах, попадают в ливневки, просачиваются в почву и грунтовые воды. Нефтепродукты остаются в экосистеме десятилетиями. Исследователи предложили альтернативу — эстеровые моторные масла.

«Мы провели эксперимент на этилолеате — химическом соединении, которое моделирует основу эстеровых масел. В специально созданной установке бактерии переработали 5,3% образца всего за 57,5 часа, выделив 17 ммоль углекислого газа. Это позволило рассчитать период полураспада — около 23 суток», — пояснила Ирина Пермякова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

Эстеровые масла не только экологичнее, но и функционально конкурентоспособны. Они обладают высокой термостабильностью, защищают детали автомобиля при экстремальных нагрузках и лучше удерживают загрязняющие примеси, предотвращая образование нагара.

Эксперты отмечают: даже электромобили нуждаются в смазках для редукторов и систем охлаждения, и пока эти продукты тоже производятся из нефти. Поэтому переход к биоразлагаемым эстеровым маслам может снизить нагрузку на природу и уменьшить зависимость от углеводородов.

В перспективе результаты исследования могут лечь в основу стандартов для «зеленых» смазочных материалов. Это сделает автомобили и промышленность безопаснее для окружающей среды и позволит экосистемам восстанавливаться самостоятельно после возможных разливов.

Ранее в России нашли способ защитить сталь от ржавления с эффективностью до 95%.