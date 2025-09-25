На севере Москвы в жестком ДТП разбился человек, еще двое пострадали

На севере Москвы произошло ДТП, в котором разбился человек и двое пострадали

На севере Москвы человек разбился в ДТП. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным в Прибрежном проезде в районе дома 5 произошло столкновение автомобилей Kia и Chevrolet», — говорится в публикации.

В результате аварии пассажир второй иномарки не выжил. Водитель Chevrolet с различными травмами доставлен в медучреждение

Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону.

Ранее в Москве сальто байкеров через крышу легковушки попало на видео.