В Москве сальто байкеров через крышу легковушки попало на видео

В Москве на видео попало, как байкеры влетели в легковушку

В Москве байкеры врезались в автомобиль такси. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Возле ТЦ Авеню», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в такси, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, как в легковую машину влетает второй мотоциклист, который перелетает через крышу транспорта и падает на дорогу.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что в момент ДТП машина экстренной помощи ехала с включенными проблесковыми маяками.

Ранее Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.