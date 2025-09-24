Москвич на Volvo снес скорую с медиками, и это попало на видео

В Москве на видео сняли, как авто с медиками перевернулось в момент ДТП с Volvo

В районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Момент аварии со скорой в Ясенево попал на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что в момент ДТП машина экстренной помощи ехала с включенными проблесковыми маяками.

Инцидент произошел утром 24 сентября на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы. В результате произошедшего двух медиков увезли в больницу, водитель скорой от госпитализации отказался. В настоящее время один из пострадавших в ДТП людей находится в тяжелом состоянии.

