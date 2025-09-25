На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайский производитель пылесосов Dreame показал изображение нового кроссовера

Производитель пылесосов Dreame распространил изображение своего нового кроссовера
Dreame

Китайская компания Dreame, которая выпускает пылесосы, опубликовала изображение кроссовера, который будет похож на Rolls Royce Cullinan. Об этом сообщает портал carscoops.com. Машину презентуют в 2027 году.

Автомобиль получит массивную решетку радиатора и горизонтально расположенные фары. На задней двери будет установлен широкий спойлер.

Основатель Dreame Ю Хао рассказал, что кроссовер получит новую технологию, которая обеспечивает мотору оптимальную рабочую температуру с момента запуска. Утверждается, что эта система позволит снизить потребление топлива на 38%, а вредные выбросы — на 43%.

Также SUV оборудуют подвеской, которая использует алгоритм искусственного интеллекта для сканирования дороги и регулировки активной подвески.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.

