Стало известно, когда в России начнутся продажи внедорожников BAIC BJ60

Продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года

В 4 квартале 2025 года в России начнутся внедорожников BAIC BJ60. Об этом сообщил представитель компании-производителя порталу «Китайские автомобили». По информации портала, несколько автомобилей уже поступили к российским дилерам.

Длина машины составляет 5020 мм. Внедорожник BJ60 оснащен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчая работу двигателя.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. В интерьере — 10-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема с 12 динамиками.

Новый рамный внедорожник BAIC BJ60 будет стоить в России 5,5 млн рублей.

