В России начались продажи нового кроссовера Dongfeng Huge

В России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge, сообщает пресс-служба Dongfeng.

Длина кроссовера составляет 4720 мм при колесной базе 2825 мм, дорожный просвет равен 210 мм, а объем багажника составляет 770 л. Для кроссовера заявлен турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 197 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.