Последние секунды жизни водителя Lexus попали на видео на трассе «Иртыш»

В Курганской области большегруз врезался в Lexus. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган».

«Появилось видео с <…> ДТП на трассе «Иртыш», которое произошло накануне. В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз выезжает на встречную полосу движения, в этот момент водитель другого автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, съезжает на обочину, но мужчина за рулем фуры поступает так же. Далее на записи заметно, как грузовик на большой скорости врезается в иномарку.

По информации канала, в результате произошедшего водитель Lexus получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мотоциклист на большой скорости врезался в проезжающий автомобиль. На кадрах видно, как после переворота байкер падает на проезжую часть. По информации канала, инцидент произошел на перекрестке улиц Свердлова и Азина.

Ранее автобус с тульчанами перевернулся на проезжей части и попал на видео.