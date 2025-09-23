Последние секунды жизни байкера попали на видео

В Екатеринбурге мотоциклист на большой скорости врезался в проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«За рулем Subaru была женщина. При повороте налево она не уступила дорогу первому из колонны мотоциклистов. От удара он взлетел в воздух», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после переворота байкер падает на проезжую часть. По информации канала, инцидент произошел на перекрестке улиц Свердлова и Азина. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водители подрались после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя, в этот момент подъезжает такси, из которого выходит мужчина и останавливает конфликт.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.