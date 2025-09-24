На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус с тульчанами перевернулся на проезжей части и попал на видео

В Тульской области на видео сняли автобус после жесткого ДТП
true
true
true

В Тульской области перевернулся автобус с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла близ населенного пункта Стрельцы. Внутри находились 15 человек, из них 5 пострадали. На месте работают спасатели и медики. Причины ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что возле проезжей части лежит перевернутый автобус, который получил повреждения.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево перевернулся автомобиль экстренных медицинских служб.

«Карета медиков столкнулась с Volvo на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы. Двух медиков увезли в больницу, водитель скорой от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый автомобиль скорой помощи, кроме того, в нескольких метрах стоит черная машина, которая получила повреждения: у транспорта разбит бампер и смят кузов.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.

