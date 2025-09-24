Редкого хищника сняли на видео на трассе в Приморье

В Приморском крае на трассе люди заметили тигра. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».
«В Надеждинском районе на трассе был замечен тигр. Полосатый вышел на дорогу, не стесняясь машин, но как только услышал лай собаки, удрал в лес», — говорится в сообщении.
Водитель запечатлел инцидент на видео. На записи заметно, что перед тем, как убежать в лес хищник следил за остановившимся автомобилем.
До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.
Кроме того, в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель белого автомобиля достает из багажника мешок и выбрасывает в бак. Далее на видео, снятом работником шиномонтажа, заметно, что в выброшенном мешке находятся котята, которые громко кричат.
Ранее в Подмосковье сняли на видео спарринг крыс на парковке.