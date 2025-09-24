Редкого хищника сняли на видео на трассе в Приморье

В Приморском крае на трассе люди заметили тигра. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Надеждинском районе на трассе был замечен тигр. Полосатый вышел на дорогу, не стесняясь машин, но как только услышал лай собаки, удрал в лес», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На записи заметно, что перед тем, как убежать в лес хищник следил за остановившимся автомобилем.

