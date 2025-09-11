В Бердске на видео попало, как водитель выбросил котят в мусорный бак

В городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Мужчина подъехал, вытащил карапузов из багажника и швырнул в контейнер. Их нашли работники шиномонтажки. Водителя вычислили по камерам и пристыдили», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель белого автомобиля достает из багажника мешок и выбрасывает в бак. Далее на видео, снятом работником шиномонтажа, заметно, что в выброшенном мешке находятся котята, которые громко кричат.

По информации канала, всем животным нашли новых хозяев.

