Марка люксовых авто выпустит премиальные продукты питания

В России появятся сладости и уходовая косметика марки люксовых автомобилей Aurus. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Марка люксовых авто для первых лиц государства скоро выпустит премиальные продукты питания. Институт НАМИ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Aurus для еды и уходовой косметики. В НИИ от комментариев о планах на сладости отказались», — говорится в сообщении.

По информации канала, ранее под маркой Aurus запускали воду премиум-сегмента, которую добывают в Северной Осетии.

До этого сообщалось, что немецкий концерн BMW переименовал свою производственную дочернюю компанию ООО «БМВ Русланд Аутомотив» в ООО «Ка Автомотив». По информации издания Авто Mail, BMW не хочет ликвидировать свое производственное российское юридическое лицо, поскольку компания регулярно отправляет бухгалтерские отчеты в Федеральную налоговую службу, в фонды медицинского и социального страхования.

