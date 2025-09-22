«Изменения расчета утильсбора оцениваю негативно». Глава «Автодома» — о грядущей реформе

Грядущая серьезная реформа исчисления утильсбора для ввозимых иномарок ударит не только по гражданам России, но и по дилерскому бизнесу. Защиты национальным автопроизводителям, как и пополнения бюджета, эта инициатива не принесет, зато с рынка могут пропасть высокотехнологичные автомобили Lixiang, Aito, Wey, Exlantix, Zeekr, которые символизируют нынешний прогресс в электромобилизации и автопилотах. Об этом и о многом другом в персональной колонке для «Газеты.Ru» рассказал генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Изменения методики расчета утильсбора я оцениваю достаточно негативно — дополнительные налоги и сборы, которые лягут на конечного потребителя, не создают возможность свободной конкуренции между автокомпаниями.

При этом я абсолютно согласен с тем, что надо менять подход к импорту автомобилей полуофициальными или неофициальными поставщиками.

Надо честно посмотреть на весь ландшафт этого бизнеса и принять, может быть, непопулярные, но правильные решения.

Люди или компании, которые не могут обеспечить послепродажного обслуживания по всей стране, не должны заниматься этим бизнесом, потому что продажа автомобиля — это всего лишь начало жизненного цикла авто. Далее следует сервисная поддержка на протяжении определенного периода.

Какие изменения предлагает внести Минпромторг Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства, меняющий подход к начислению утилизационного сбора, проходит процедуру общественного обсуждения. Документ привязывает начисление «утиля» не только к литражу, но и к мощности двигателя. Кроме того, для автомобилей, ввозимых частными лицами для личного пользования, вводится «потолок» по мощности в 160 л.с., при преодолении которого придется уплатить утилизационный сбор в миллионы рублей вместо символических 3,4 тыс. или 5,2 тыс. руб.



В частности, если у автомобиля мотор рабочим объемом 2-3 л и мощность от 160 до 190 л.с., на него будет начислено 1,92-2,88 млн рублей утилизационного сбора в зависимости от возраста машины. Мощность 190-220 л.с. при том же объеме требует уплаты утильсбора в 1,97-2,92 млн рублей, мощность 220-250 л.с. – 2,96 млн рублей.

Тем не менее мы были удивлены таким подходом регулятора. Ранее планировалось предпринимать меры по улучшению ситуации с избыточными стоками автомобилей и ввести более жесткий подход по ввозу автомобилей в Россию с учетом поддержки локальных производителей и официальных дистрибьюторов.

Однако данная ситуация не укладывается в эту логику и ежегодное изменение правил начисления утильсбора вызывает беспокойство. При этом никаких существенных ограничений по работе полуподпольных автосалонов, которых уже насчитывается около тысячи, и которые недоплачивают в бюджет налоги, исчисляемые миллиардами рублей, не предпринимается.

Вносятся изменения в тот сегмент автомобилей, который никак не конкурирует с локальными производителями,

и относятся к сегменту наиболее технологически совершенных авто. К тому же общий объем продаж таких автомобилей составляет не более 8% от всего рынка.

Новые цены на автомобили пока трудно посчитать, потому что нет финального документа. Надо дождаться его принятия. В случае ограничения ввоза на физлиц и увеличения утильсбора на мощные машины цены на ряд моделей могут вырасти до 2 млн рублей. Например, на всем известный бренд Li Auto или Aito Seres.

close Lixiang L9 Li Auto

Значимого роста импорта в связи с анонсированными мерами по изменению методики расчета утильсбора не будет. Не имеет смысла привозить больше автомобилей, чем можно продать за два месяца. Формировать запасы стоков при таком уровне ставок нет смысла — стоимость денег съест всю потенциальную доходность. Пока мы видим, наоборот, снижение активности клиентов, так как много разноречивой информации публикуется в СМИ.

Если судить по драфту постановления правительства, которое может быть принято, то

снижение импорта новых автомобилей составит до 50% в самом начале, когда будут распроданы запасы со старым утильсбором.

Далее будет происходить восстановление продаж, но все равно снижение импорта будет на уровне 30%. Основные марки, которые могут быть очень чувствительны к этому нововведению, — это сегмент гибридов, особенно Lixiang, Aito, Wey, Exlantix, Zeekr и так далее.

close Электромобиль Zeekr в автосалоне Кристина Кормилицына/РИА Новости

Выиграют от этого только продавцы, которые занимаются этим бизнесом полулегально. Те, кто пытается делать бизнес прозрачно с импортом автомобилей, столкнутся с дополнительными сложностями, потому что у них есть обязательства перед поставщиками по заказам автомобилей на несколько месяцев вперед.

close Глава Автодома Андрей Ольховский Из личного архива

Бизнес, который активно ввозил автомобили на физлиц по серой схеме, найдет новые лазейки. Заградительный путь, который сейчас пытаются установить, это лишь айсберг всей проблемы, которая появилась в 2022 году.

Ее надо решать комплексно и искать новые подходы с учетом текущих реалий. А пока, когда мы выступали с инициативой ограничить импорт автомобилей непрофессиональными участниками рынка, мы не нашли особой поддержки у регулятора.

Главным итогом таких изменений будет отказ от курса внедрения новых технологичных автомобилей на дорогах России. Иначе объяснить такой подход невозможно: никто не будет заниматься их локализаций, нет ни одной экономической причины это делать с таким маленьким объемом продаж.

Все, что мы можем локализовать на текущем этапе, чтобы компенсировать часть утильсбора, — это сварка и окраска.

Основа новых технологичных автомобилей — это электромоторы с высоким КПД, батареи, система умной электроники и прочие технологические вещи, которые даже в Китае являются секретными. Никто их не передаст для производства в другую страну. Скорее всего, по итогу реформы утильсбора наши клиенты опять начнут приобретать автомобили европейских брендов, потому что цены будут примерно на одном уровне.

Не понятно только, почему не принимаются действительно важные и нужные меры по ограничению ввоза автомобилей компаниями и частными лицами, которые, кроме места на парковке для продажи нескольких машин ничего не имеют. При этом такие неофициальные продавцы не платят налоги в бюджет РФ в полном объеме.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.