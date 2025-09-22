На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
BMW вновь оживилась в России: вносит изменения в юрлицо

Авто Mail: BMW переименовала свою «дочку» в России
Павел Бедняков/РИА Новости

Немецкий концерн BMW переименовал свою производственную дочернюю компанию ООО «БМВ Русланд Аутомотив» в ООО «Ка Автомотив». Об этом сообщает издание Авто Mail со ссылкой на учредительные документы.

«Руководителем предприятия по-прежнему остается Юлия Кузьмина, которая совмещает эту должность с руководством юридического департамента в официальном представительстве BMW в России — «БМВ Русланд Трейдинг». 100-процентным собственником «Ка Автомотив», как и ранее, выступает немецкий концерн Bayerische Motoren Werke AG», — говорится в сообщении.

По информации издания, BMW не хочет ликвидировать свое производственное российское юридическое лицо, поскольку компания регулярно отправляет бухгалтерские отчеты в Федеральную налоговую службу, в фонды медицинского и социального страхования. Известно, что за прошедший год оборот юрлица был 530 тыс. рублей, убыток – 431 тыс. рублей. Авто Mail предполагает, что «Ка Автомотив» поддерживает «спящий» режим функционирования.

Также сообщается, что юрлицо «БМВ Русланд Аутомотив» было создано для строительства собственного сборочного предприятия на территории промышленной зоны «Автотора», которое планировалось на 2017 год. С 2022 – BMW прекратила поставки машин в Россию, при этом, в отличие от Volkswagen, Mercedes-Benz и Renault баварский автогигант не уходил с российского рынка. Кроме того, BMW и сейчас поддерживает своих клиентов в России.

Ранее рассказали, на сколько вырастут цены на элитные авто после повышения утильсбора.

