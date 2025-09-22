На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дебошир протаранил машины в Балашихе и пообещал всех избить

В Балашихе на видео сняли дебошира, который устроил драку после жесткого ДТП
true
true
true

В городе Балашиха Московской области мужчина протаранил несколько машин и подрался с местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Все случилось в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. По словам очевидцев, мужчина сначала протаранил несколько автомобилей во дворе жилого дома. Местные жители попытались его остановить, один из них облил дебошира газовым баллончиком и вызвал полицию. Но мужчину это не остановило. Уже будучи в наручниках, он требовал у сотрудников ДПС отпустить его, оскорблял местных жителей и грозился наказать всех причастных», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, правоохранители увезли нарушителя в участок полиции. Кроме того, в результате произошедшего несколько припаркованных машин получили повреждения.

До этого сообщалось, что в городе Феодосия Республики Крым подростки разбили голову пассажирке автобуса, когда бросили в транспорт камень.

Ранее в Татарстане водители устроили стрельбу и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами