Дебошир протаранил машины в Балашихе и пообещал всех избить

В Балашихе на видео сняли дебошира, который устроил драку после жесткого ДТП

В городе Балашиха Московской области мужчина протаранил несколько машин и подрался с местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Все случилось в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. По словам очевидцев, мужчина сначала протаранил несколько автомобилей во дворе жилого дома. Местные жители попытались его остановить, один из них облил дебошира газовым баллончиком и вызвал полицию. Но мужчину это не остановило. Уже будучи в наручниках, он требовал у сотрудников ДПС отпустить его, оскорблял местных жителей и грозился наказать всех причастных», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, правоохранители увезли нарушителя в участок полиции. Кроме того, в результате произошедшего несколько припаркованных машин получили повреждения.

