«У нее кровь!»: на видео сняли, как подростки разбили голову пассажирке автобуса

В Крыму на видео сняли, как подростки разбили камнем голову пассажирке автобуса
В городе Феодосия Республики Крым подростки разбили голову пассажирке автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Троица ехала первым маршрутом, своим поведением извела вообще всех, включая водителя и кондуктора. Когда их попытались высадить — начали брыкаться и плеваться. Один из них бросил в салон камень и попал в голову пассажирке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как подростки громко кричат, при этом люди пытаются выгнать нарушителей из автобуса. Пожилой мужчина подходит к дверям общественного транспорта, где в этот момент на него нападают подростки: они толкают и бьют человека. Далее на записи видно, как женщина хватается руками за голову. Одна из пассажирок спрашивает пострадавшую о ее состоянии, а затем громко кричит: «У нее кровь!».

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали женщину. По словам очевидцев, в момент инцидента нарушители находились в состоянии опьянения.

Ранее в Татарстане водители устроили стрельбу и попали на видео.

