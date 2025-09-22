Автоэксперт рассказал, как снизить расход топлива

Плавное и равномерное движение поможет водителям снизить расход топлива. Об этом Pravda.Ru рассказал координатор автомобильного проекта Александр Васильев.

По его словам, лучше избегать резких ускорений и торможений и сохранять постоянную скорость. Кроме того, он призвал следить за состоянием колес, поскольку правильно накачанные шины существенно снижают потери энергии при движении. Эксперт добавил, что на расход топлива оказывают влияние и аэродинамические характеристики автомобиля — масса и мощность двигателя.

«Легкие автомобили с небольшими двигателями обычно демонстрируют более экономичный расход, тогда как крупные и мощные модели потребляют топливо интенсивнее», — отметил Васильев.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр до этого говорил, что водителям стоит плавно управлять автомобилем, чтобы снизить расход бензина. По его словам, есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе — от 90 до 110.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина.