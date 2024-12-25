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Россиянам рассказали, как сократить расход бензина в автомобиле

Автоэксперт Хайцеэр: плавное управление авто сократит расход бензина
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Depositphotos

Водителям стоит плавно управлять автомобилем, чтобы снизить расход бензина. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, при отказе от ускорения и резкого торможения топливо будет расходоваться меньше.

«Есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе — от 90 до 110. <...> Также по возможности лучше не перевозить габаритный груз: чем больше вес, тем выше расход», — сказал Хайцеэр.

Автоэксперт также посоветовал избегать пробок, потому что на загруженной дороге расход топлива высок на фоне постоянного «старта-стопа».

Накануне экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев говорил, что в 2025 году в России сильно подорожает бензин. По его словам, рост составит 10–20%, что больше, чем официальная инфляция. Он отметил, что «это неизбежно, потому что «Транснефть» резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги». Тем не менее, по словам эксперта, российский бензин все равно остается одним из самых дешевых в мире.

Ранее в Госдуме оценили запрет ФАС на комментарии автоэкспертов о ценах на бензин.

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