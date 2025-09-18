Россиян предупредили о подорожании бензина

Литр бензина АИ-92 на российских заправках в октябре подорожает на 2–4% по сравнению с текущими показателями, до 60–62 рублей. Литр АИ-95 прибавит в цене 3–5% и будет стоить 65–68 рублей в среднем, спрогнозировала для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«В октябре российский рынок топлива, вероятно, сохранит тенденцию к росту цен, но без резкой волатильности: рост будет умеренным. Во-первых, сохраняется высокая стоимость бензина на бирже — котировки АИ-92 и АИ-95 находятся на рекордных уровнях. Во-вторых, на цены топлива продолжает давить повышение акцизов, которое с начала года составило 14%, и компании постепенно перекладывают эти расходы на конечного потребителя. В-третьих, ситуацию усиливают производственные и логистические ограничения — ремонты нефтеперерабатывающих заводов и перебои с поставками в отдельных регионах», — отметила Циканова.

По ее словам, в годовом выражении рост может оказаться заметно выше: по сравнению с октябрем прошлого года, литр АИ-92 подорожает примерно на 8–9%, а АИ-95 — на 10–12%. Это результат накопленного давления с начала года — удорожания нефтепродуктов на внутреннем рынке, логистических издержек и высокой экспортной привлекательности топлива, которая периодически создает дефицит внутри страны, пояснила экономист.

Она добавила, что государственные меры, в том числе временные ограничения экспорта топлива, помогают сглаживать ценовую динамику и предотвращают рост на АЗС. Поэтому октябрьское повышение цен скорее будет выглядеть как планомерное удорожание, а не ценовой шок, заключила Циканова.

