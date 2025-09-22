На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Volkswagen может понести убытки почти в $6 млрд

Volkswagen может потерять $5,97 млрд из-за проблем с электромобилями Porsche
true
true
true
close
Global Look Press

Автомобильный концерн Volkswagen может в этом году потерять почти $6 млрд из-за проблем с электромобилями Porsche. Об этом сообщается на сайте Volkswagen Group.

20 сентября компания Porsche, чей контрольный пакет акций принадлежит Volkswagen, заявила, что «условия рынка» заставляют ее отказаться от запланированного выпуска новой линейки электромобилей, а разработка программной платформы для электромобилей компании будет перенесена на более поздние сроки.

Кроме того, операционная маржа Porsche в среднесрочной перспективе будет уменьшена с 15–17 до 10–15%.

В связи с этим Volkswagen снизит оценку стоимости своих акций в производителе спортивных автомобилей на €3 млрд ($3,51 млрд). Операционная прибыль Volkswagen Group в этом финансовом году сократится на €2,1 млрд ($2,46), в результате чего общая сумма убытков достигнет €5,1 млрд ($5,97 млрд).

12 июня стало известно, что в Китае обанкротился производитель электромобилей Neta Auto.

Ранее в Германии назвали дату краха автопрома Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами