Volkswagen может понести убытки почти в $6 млрд

Автомобильный концерн Volkswagen может в этом году потерять почти $6 млрд из-за проблем с электромобилями Porsche. Об этом сообщается на сайте Volkswagen Group.

20 сентября компания Porsche, чей контрольный пакет акций принадлежит Volkswagen, заявила, что «условия рынка» заставляют ее отказаться от запланированного выпуска новой линейки электромобилей, а разработка программной платформы для электромобилей компании будет перенесена на более поздние сроки.

Кроме того, операционная маржа Porsche в среднесрочной перспективе будет уменьшена с 15–17 до 10–15%.

В связи с этим Volkswagen снизит оценку стоимости своих акций в производителе спортивных автомобилей на €3 млрд ($3,51 млрд). Операционная прибыль Volkswagen Group в этом финансовом году сократится на €2,1 млрд ($2,46), в результате чего общая сумма убытков достигнет €5,1 млрд ($5,97 млрд).

