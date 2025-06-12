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В Китае обанкротился производитель автомобилей Neta

Китайский производитель автомобилей Neta подал заявление о банкротстве
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Hozon Auto

Китайский автобренд Neta Auto подал заявление о банкротстве, сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за долгов автобренда. Кроме того, работники компании не получали заработную плату, что привело к массовым протестам и обострению проблемы.

Neta Auto была основана в 2018 году и позиционировала себя как производитель электромобилей. Однако за последние годы продажи бренда только падали. Если в 2022 году было реализовано 152 тыс. автомобилей, то в 2024 году продажи упали до 64,5 тыс. машин.

До этого стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Отмечается, что убыток JAC по итогам 2024 года составил 1,78 млрд юаней.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.

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