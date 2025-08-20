«Мы врежемся в стену»: в Германии назвали дату краха автопрома Европы

Глава Европейской автомобильной ассоциации ACEA Ола Кэллениус предупредил, что намеченный на 2035 год энергетический «зеленый» переход может закончиться крахом для Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Peugeot Citroen, Renault, Opel и многих других брендов. Подробнее о том, что сейчас происходит с ушедшими из России автокомпаниями, в материале «Газеты.Ru».

Еще в 2020 году Европа контролировала 21,7% мирового производства автомобилей, концерн Volkswagen Group твердо стоял на втором месте после японской Toyota. А уже в 2025 году аналитик S&P Global Mobility ожидает, что доля ЕС в общемировом производстве легковых автомобилей составит около 18%.

В начале августа Volkswagen сообщил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины привели к финансовым убыткам в размере €1,3 млрд ($1,5 млрд) в первой половине года, что способствовало снижению общей прибыли.

В результате Volkswagen пересмотрел свой прогноз по росту операционной прибыли в этом году, снизив его с 5,5–6,5% до 4–5%. Теперь компания ожидает, что продажи по итогам года останутся на прежнем уровне, а не достигнут ранее прогнозируемого роста до 5%, говорится в отчете компании.

Глава немецкого автоконцерна Mercedes-Benz Ола Кэллениус, который также возглавляет Европейскую автомобильную ассоциацию (ACEA), в недавнем интервью газете Handelsblatt заявил о надвигающемся крахе автопрома Европы, если сохранится запрет на продажу новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2035 года.

«Нам нужно посмотреть правде в глаза. Иначе мы на полной скорости врежемся в стену.

Конечно, нам необходимо декарбонизировать производство, но сделать это нужно технологически нейтральным способом. Мы не должны упускать из виду нашу экономику», — сказал Кэллениус журналистам.

close Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия завода по производству легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» концерна Daimler. Слева - председатель правления транснационального концерна Daimler AG, глава подразделения Mercedes-Benz Cars и член совета директоров Дитер Цетше. Справа - федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, 3 апреля 2019 года Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Несколько лет назад руководство Mercedes-Benz было уверено, что ставка на электромобили в Европе безупречна. В 2021 году компания прогнозировала, что к концу десятилетия прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, «там, где это позволят рыночные условия».

Сейчас люксовый автопроизводитель не только отказался от этой амбициозной цели, но и развернулся на 180 градусов. Глава компании считает, что без автомобилей с ДВС местная автомобильная промышленность «потерпит крах».

Война с Китаем

Европейские автопроизводители указывают, что корни нынешнего кризиса лежат в регуляторном прессинге, в том числе, Еврокомиссии (ЕК), возглавляемой Урсулой фон Дер Ляйен, а также в технологическом отставании от КНР. Еще в 2023 году ЕС утвердил так называемый план «Fit for 55». Он предусматривает введение запрета на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года и сокращение выбросов CO₂ на 55% к 2030 году.

Однако уже в этом году стало понятно, что инфраструктура Европейского союза отстает:

из запланированных 6,8 млн зарядных станций построено лишь 2,1 млн.

С началом пандемии COVID-19 цены на литий и кобальт — ключевые элементы для батарей электрокаров — выросли на 120% и 80% соответственно. К тому же, многие европейцы считают цены на электромобили слишком высокими.

Электромобили пока далеки от стопроцентной рыночной доли, которую намерен добиться ЕС. В первом полугодии на них пришлось лишь 17,5% всех реализованных транспортных средств в государствах ЕС, Великобритании и на территории Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), куда входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

close Volkswagen AG

Сведения ACEA также демонстрируют, что доля подзаряжаемых гибридов достигла только 8,7% от общего числа проданных машин. Обычные гибриды заняли 35%, однако этот показатель учитывает и так называемые «мягкие» гибриды, которые, по оценкам ряда экспертов, не считаются полноценными гибридными автомобилями, поскольку в большей степени используют для движения углеродное топливо.

Коллапс автопрома

Автопром целого континента «окажется на грани коллапса», если Евросоюз не отменит планируемые ограничения, убежден глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус. Он полагает, что еще до того, как надзорные органы ЕС введут запрет на новые машины с ДВС, потребители кинутся в автосалоны скупать бензиновые и дизельные автомобили впрок. И это «никак не помогает оздоровлению климата», приходит к выводу топ-менеджер Mercedes-Benz.

Схожего мнения придерживается и председатель правления концерна BMW Оливер Ципсе. Он призывает власти союза к использованию всех технологий для общего сокращения выбросов CO₂, включая сохранение ДВС.

«Зависимость от одной технологии может нанести ущерб отрасли. Класть все яйца в одну корзину — это просто неправильное распределение активов. Чтобы Европа могла сохранить конкурентоспособность и финансировать свое будущее,

нам необходимо не только инвестировать в новые технологии, но и использовать наши существующие технологии,

которые могут отвечать предпочтениям клиентов и при этом способствовать достижению климатических целей», — заявил Ципсе в конце этого июля на докладе перед советом директоров концерна.

«Зеленый» откат

Примечательна и роль Volkswagen — главного автопроизводителя Европы — в отходе от экологического лозунга «или электромобили, или банкрот». Это началось после того, как в 2022 году немецкий автогигант сменил гендиректора Герберта Дисса на Оливера Блюма, который, будучи главой Porsche, делал ставку на любые варианты прохождения эконорм, включая разработку углеродно-нейтрального топлива.

В прошлом году Блюм отказался от строительства нового завода по производству электромобилей за €2 млрд в Вольфсбурге,

а вместо большого количества электрокаров в разработку пошли гибриды.

Хотя Volkswagen все еще разрабатывает электромобили в Европе и Китае, в 2025 году он не планирует выпускать новые модели на розетке, а выпуск ключевых продуктов отложен.

close BMW

Запрет ЕС на выбросы CO₂, запланированный с 2035 года, пока окончательно не утвержден, поскольку его оценка намечена на ближайшие месяцы. Тем не менее еще в марте Европейская комиссия подтвердила намерение добиться нулевого уровня выбросов CO₂ (0 г/км) для новых автомобилей, продаваемых с середины следующего десятилетия. Тогда в ЕК заявили, что «ускорят работу по подготовке планируемого пересмотра регламента по нормативам CO₂ в сторону смягчения.

Пока неясно, возьмет ли верх здравый смысл, однако, учитывая серьезное сопротивление, с которым сталкивается ЕС, запрет в той или иной степени может быть ослаблен.